Специалисты не обнаружили отравляющих веществ в организме Алексея Навального

Исследования проводились в НИИ имени Склифосовского. По словам главного врача института Алексея Токарева, они получили биологические материалы пациента в понедельник. Лечащий врач Навального Анастасия Васильева считает, что эта экспертиза могла быть неточной. Некоторые анализы сделаны значительно позже инцидента, который произошел с политиком.

Навальный был госпитализирован в минувшее воскресенье. В понедельник его вернули в спецприемник, где он отбывает административный арест. Сообщалось, что его привезли в больницу с аллергической реакцией. Врачи политика подозревают, что речь может идти об отравлении химическим веществом.