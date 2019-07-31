Силовики провели обыск в камере спецприемника, где отбывает административный арест Илья Яшин

Силовики провели обыск в камере спецприемника, где отбывает административный арест глава Красносельского муниципального совета Илья Яшин. Самого политика, а также еще одного арестованного, координатора штаба Навального Олега Степанова, вывели в коридор для личного досмотра. Как сообщается на странице Яшина в Фейсбуке, полицейские обыскали личные вещи, а также пакеты с продуктами. Особое внимание они уделили личным записям арестованных.