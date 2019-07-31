Следователи проверяют пятерых участников субботней акции протеста по делу о массовых беспорядках

По словам источника агентства «Интерфакс», все пятеро фигурантов находились в тот день у мэрии Москвы, скандировали лозунги и привлекали внимание граждан и журналистов. Фамилии подозреваемых не называются.

В свою очередь, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков утверждает, что по этому делу уже есть первый задержанный. Его сейчас допрашивают в управлении СКР. Подозреваемого зовут Кирилл Жуков. Он привлекался к административной ответственности за акцию 27-го июля.