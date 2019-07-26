Исследование, не выявившее отравляющих веществ в биоматериалах Навального, могло быть неточным – врач Навального

Исследование, не выявившее отравляющих веществ в биоматериалах Алексея Навального, могло быть неточным. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» и лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева.

«Во-первых, оборудование в больнице, которое может проверить, есть ли яд или нет, там 900 ядов всего, конечно, это не все, которые существуют в природе. И, насколько я понимаю, анализ на кровь и мочу взяли значительно позже, не в течение двух первых часов. Во-вторых, то вещество которое вызвало отравление, могло быть каким угодно — летучим, например. Такие поражения могли быть вызваны черемухой, перцовым баллончиком. Насколько эти вещества проникают в кровь, и их можно там увидеть спустя сутки – вопрос спорный», — сказал она.

Врач также добавила, что ее не пустили к политику с целью проведения осмотра.

«Я не знаю, как Алексей себя чувствует, только со слов адвоката. Меня не пустили в спецприемник ни вчера, ни сегодня, хотя там были и просили члены Общественной наблюдательной комиссии, Алексей просил, адвокат просил – почему такая жестокость я не понимаю».

Ранее главный врач НИИ скорой помощи им. Склифосовского Алексей Токарев сообщил, что химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах блогера Алексея Навального.