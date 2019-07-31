Пять участников митинга 27-го июля проверяют по уголовному делу о «массовых беспорядках», — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По версии следствия, пятеро мужчин находились на Тверской улице рядом с мэрией и, вопреки разъяснениям сотрудников полиции, скандировали лозунги, привлекая внимание граждан и журналистов.

Как считает источник, эти люди могут стать фигурантами уголовного дела в течение трех дней.

Уголовное дело, заведенное по статье «массовые беспорядки» призвано запугать людей, которые выходят на улицы, — считает главный редактор портала Медиазона Сергей Смирнов.

Смирнов подчеркнул, что на акции 27 июля не было никаких признаков массовых беспорядков.