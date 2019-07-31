В организме Алексея Навального не нашли отравляющих веществ, — сообщил главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.

Политика выписали из больницы спустя сутки после госпитализации и вернули в спецприемник, где он отбывает 30 суток ареста.

В биологических материалах Алексея Навального не обнаружены вещества, вызывающие отравление, утверждают в химико-токсикологической лаборатории при НИИ им. Склифосовского. Сам оппозиционер чувствует себя значительно лучше. Об этом он сам сказал членам Общественной наблюдательной комиссии, посетившим его в спецприемнике. У Навального, как сообщается, остались небольшие симптомы аллергической реакции. При этом лечащего врача политика к нему в камеру не пустили, несмотря на рекомендацию членов ОНК. Отказали Навальному и в соблюдении специальной диеты, обосновав это тем, что предписанные продукты не входят в разрешенный перечень. Оппозиционера доставили в больницу в воскресенье с отеком лица. Врачи утверждают, что у него контактный дерматит. Этот диагноз поставила под сомнение личный врач Навального. Она же настаивала на том, чтобы его оставили под наблюдением, поскольку возвращение в ту же камеру и новая интоксикация могли бы иметь еще более серьезные последствия. Но оппозиционера все же выписали и вернули в спецприемник.

Врач Анастасия Васильева, которая наблюдала Навального, сомневается в точности анализа: исследование провели слишком поздно, — сказала Васильева в эфире «Эха Москвы».

Анастасия Васильева добавила, что ее не допустили к Навальному и она не знает, в каком состоянии он сейчас.