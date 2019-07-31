Шесть депутатов муниципального округа Красносельский требуют немедленно освободить Илью Яшина и других кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также всех задержанных и арестованных участников мирных протестов. Документ опубликовал в Фейсбуке депутат Петр Царьков.

В заявлении действия полиции и Росгвардии по силовому разгону мирных граждан названы противозаконными. По мнению авторов заявления, политический режим в России построен на лжи, лицемерии и узурпации власти.