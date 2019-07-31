Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в организме Алексея Навального, — рассказал Интерфаксу главный врач НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев. Исследования проводились в специализированной лаборатории НИИ, которая, по словам Токарева, имеет самые широкие возможности

28-го июля Навального госпитализировали из спецприемника с предварительным диагнозом «острая аллергическая реакция». В свою очередь врач Анастасия Васильева, которая наблюдала Навального заявила о том, что самочувствие политика могло ухудшиться под воздействием некоего неизвестного вещества.