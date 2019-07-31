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15:04, 31 июля 2019

Прокуратура Мюнхена обвинила бывшего главу концерна Audi Руперта Штадлера в обмане потребителей

Прокуратура Мюнхена обвинила бывшего главу концерна Audi Руперта Штадлера в обмане потребителей и противозаконной рекламе автомобилей с дизельными двигателями. Бывший председатель совета директоров акционерного общества Audi был взят под стражу в июне 2018 года. Будучи главой ведущего немецкого автоконцерна, Штадлер знал об умышленных изменениях программного обеспечения моторов дизельных автомобилей, однако не предотвратил их продаж. Напротив, предприятие рекламировало эти транспортные средства как машины с экологически чистыми двигателями.
Однако нужные критерии выполнялись только в ходе замеров выхлопов при контрольных проверках на заводе. Во время реального движения выбросы превышали допустимые нормы в сорок раз. Речь идет о более 250 тысячах автомобилей марки Audi и более 112 тысячах машин марки Volkswagen, которые распространялись на европейском и американском рынках.
Прокуратура обвинила главу Audi Руперта Штадлера, а также менеджера Audi и Porsche Вольфганга Натца и двух главных инженеров в умышленном обмане, заведомой подтасовке фактов в документации и уголовно наказуемой рекламе. Кроме того, Штадлер пытался повлиять на процесс расследования. Из-за этого он был вынужден провести четыре месяца в следственном изоляторе. Однако затем был отпущен под залог с обязательством не иметь контактов с возможными свидетелями.
О возможном начале уголовного процесса будет принимать решение суд земли Бавария. Все бывшие сотрудники Audi опровергли предъявляемые им обвинения.



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