Медики не обнаружили отравляющих веществ в организме Навального

Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального, сообщил «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени

Склифосовского Алексей Токарев.

«29 июля из городской клинической больницы ?64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ СП им. Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы

пациента Алексея Анатольевича Навального. По результатам выполненных исследований вещества, вызывающие отравление, не обнаружены», — сказал Токарев.

«Эта лаборатория является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ», — добавил собеседник агентства.