Московские следователи проводят проверку в отношении пяти участников субботней акции протеста на предмет причастия к массовым беспорядкам

Московские следователи проводят проверку в отношении пяти участников субботней акции протеста на предмет причастия к массовым беспорядкам, — сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, в течение трех дней будет принят решение о возбуждение, либо об отказе в возбуждении уголовного дела.