Член федерального комитета Либертарианской партии Михаил Светов арестован на 30 суток

Пресненский суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении закона о митингах.

По версии полиции, 16 июля на Трубной площади, где проходила встреча с независимыми кандидатами, Светов выкрикивал лозунги «Допускай», «Это наш город», «Мы здесь власть» и другие. То есть, как отмечается в протоколе, добровольно принял участие в несогласованной массовой акции.

Светов вину не признал. Он уверен, что административное

дело носит политический характер и связано с митингом 3 августа. Либертарианца задержали накануне на выходе из мэрии. Там он провел безуспешные переговоры о планируемой на эту субботу акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Сторонам не удалось достичь компромисса по поводу места ее проведения. Либертарианская партия предлагала Новый Арбат, Лубянскую площадь или Тверскую. Власти Москвы отклонили все варианты, разрешив только проспект Сахарова. В итоге организаторы отозвали заявку. По словам Светова, ему после задержания «прямым текстом сказали: надо было соглашаться на Сахарова».

Ранее Светова отправляли под арест за сентябрьский митинг против пенсионной реформы в Петербурге.