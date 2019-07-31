Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток члена федерального комитета Либерторианской партии Михаила Светова

Его задержали 30-го июля на выходе из мэрии после переговоров о согласовании акции 3 августа. На Светова составили протокол о повторном нарушении правил проведения митинга. Судья Наталья Зубова проигнорировала довод Светова о незаконности задержания, поскольку фактически оно не было связано с предметом правонарушения, — сообщает Медиазона.

Сам Светов заявил, что воспринимает происходящее как акцию устрашения и месть за отказ провести митинг на проспекте Сахарова.