Гигантские лесные пожары, бушующие в этом году в Сибири и других территориях могут спровоцировать изменение климата

Гигантские лесные пожары, бушующие в этом году в Сибири и других северных территориях могут спровоцировать глобальное изменение климата. Последствия для экологии Земли могут оказаться катастрофическими, — сообщает телеканал СBS-Ньюз, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации.

Мощные природные возгорания зафиксированы в этом году не только в Сибири, но еще на Аляске и в Гренландии.