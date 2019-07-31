Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги 10 и 11 августа, — сообщает РБК.

В заявках обознач6ено предполагаемое количество участников обеих акций по сто тысяч человек, заявители полагают, что им могут согласовать только одно мероприятие. Шествие предлагается провести от Калужской площади по Большой Якиманки до Болотной, где планируется митинг. В качестве альтернативного варианта предлагается Новый Арбат.

Сегодня же незарегистрированный кандидат от Яблока Елена Русакова подала заявку на митинг либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу.