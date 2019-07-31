Московский Спартак продал еще двоих ключевых футболистов и продолжит выступать в чемпионате практически новой командой

Вслед за Фернандо, который накануне уехал в Китай, тепло попрощавшись с болельщиками, был продан еще один бразилец Луис Адриану. Он отправился на Родину, в Палмейрас. Сам по себе этот трансфер выглядит логично. Игроку уже 32 года, летом у него заканчивается контракт и можно было его потерять бесплатно. Кроме того, у Адриану очень высокая зарплата – до 4 миллионов евро, однако вкупе с предыдущими ходами, назвать происходящее, кроме как финальной распродажой трудно. Этим летом клуб потерял Глушакова, Комбарова, Зе Луиша и Бокетти. В обратном направлении проследовали Бакаев и Мирзов — игроки бывшего клуба главного тренера Кононова – тульского Арсенала, а также нападающий Понсе. Сегодня Спартак может подписать контракт с чемпионом мира Андре Шюррле, а также шведским форвардом Ларсоном, но играть в ближайших матчах команде предстоит с листа.

Следующим соперником Спартака станет московское Динамо. З августа клубы сыграют в четвертом туре чемпионата России.