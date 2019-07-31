Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии

Из-за горящих лесов режим «чрезвычайной ситуации» действует на территориях четырех российских регионов.

Власти Монголии обеспокоены ситуацией с лесными пожарами в России. Как сообщили в национальном агентстве по ЧС, в понедельник дым добрался до северных районов страны, а накануне вечером до столицы – Улан-Батора. Между тем, российской столице это не угрожает, уверяют в Росгидромете. Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке– почти 3 миллиона гектаров, при этом распространение огня продолжается. Леса горят в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и в одном в Якутии, на этих территориях действует режим «чрезвычайной ситуации». В Красноярск прибудет руководство Роспотребнадзора и Минприроды. Тем временем, к тушению объятых огнем лесов подключилась авиация МЧС – два самолета-амфибии, которые сбросили 180 тонн воды, работают также наземные группы. Власти заявляют, что угрозы того, что пожар перекинется на населенные пункты, нет. Однако их достиг дым – на некоторых территориях зафиксировано превышение нормативов по взвешенным веществам. В Гринпис подчеркивают, что едким смогом затянуто гигантское пространство – дым угрожает здоровью жителей Челябинска, Омска, Новосибирска, Красноярска и других крупных городов.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно. Он отмечал, что в регионе есть лишь небольшие очаги возгораний, а ситуацию «драматизируют» из-за задымления