Окружной судья Манхэттена отклонил иск Демократической партии США против штаба Трампа о том, что предвыборная команда действующего президента, российское правительство и сайт Викиликс состояли в сговоре с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

Объясняя невозможность судебного преследования со стороны США в отношении иностранных государств, судья упомянул правовую доктрину о «суверенном иммунитете», заметив, что на враждебные действия иностранных правительств необходимо отвечать с помощью санкций на государственном уровне, сообщает сайт Голоса Америки. – В иске также утверждается, что Россия, запустившая массовую атаку на американскую демократию, нашла в лице действующего президента и его команды заинтересованного и активного партнера, совершившего акт беспрецедентной госизмены», конец цитаты. Дональд Трамп в своем Твиттере назвал решение судебных властей «очередным и полным оправданием его самого и его штаба», потребовав в ответ принять санкционные меры против Национального комитета Демократической партии за отказ снять упомянутые обвинения. Судья запрос отклонил, указав на то, что иск демократов, цитата, «не настолько объективно безоснователен», чтобы требовать применения ограничительных мер.

Сайт Дойче велле отмечает, что в Национальном комитете Демпартии не оспаривают то, что обнародованные после взлома его серверов документы имели общественное значение, что защищает их публикацию Первой поправкой конституции США.