В Москве проходят обыски в связи с уголовными делами о несанкционированной акции 27 июля

Участников допрашивают в Следственном комитете.

Следственные действия начались минувшей ночью после того, как накануне Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыски проводит служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, а также

сотрудники главного и московского управлений Центра по противодействию экстремизму. По словам собеседника агентства, силовиков интересует любая информация об участии в акции и способы ее организации. Изымаются носители информации, флешки,

планшеты и прочие устройства, проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников. Источник агентства отметил, что обыски массовые. Однако точно известно сейчас только о трех из них. По данным проекта ОВД-Инфо, полиция побывала дома у руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина. У него изъяли компьютер, а его самого увезли в Следственный комитет. Силовики также пришли к родителям участника субботней акции Сергею Фомину и позже к нему самому. Его также забрали на допрос в качестве свидетеля. Обоих уже отпустили. Позже глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о задержании еще одного участника субботнего митинга Кирилла Жукова. Ранее его уже оштрафовали за эту акцию, вменив «участие в несогласованном митинге, повлекшем помехи движению». По данным телеграм-канала Baza, 28-летнего Жукова задержали по делу о применении насилия к представителю власти. Как отмечает Baza, личность молодого человека установили по видеозаписи, которая была ранее показана в эфире федеральных каналов. На кадрах улыбающийся мужчина пытается схватить омоновца, стоявшего в оцеплении, за забрало шлема, но тут же отходит.

Всего после акции в поддержку незарегистрированных кандидатов заведено 4 уголовных дела. Репрессии с точки зрения власти – самый рациональный способ поведения в нынешних условиях, цель которого задавить протест, сказал Эху политолог Андрей Колесников. По словам Колесникова, тем самым власти провоцируют ещё большую политическую напряжённость.