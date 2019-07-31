Голливудский актер Леонардо ди  Каприо обратил внимание на лесные пожары в России

На своих страницах в соцсетях он опубликовал материалы о том, как горит Сибирь и какие последствия вызывают природные пожары.

По данным Гринпис в этом сезоне в России сгорело уже более 12 миллионов гектаров леса. Это больше площади Португалии, или Словакии и Хорватии вместе взятых, — отмечает Знак. ком.

Власти не тушат пожары в труднодоступных районах, указывая на то, что затраты превышают прогнозируемый ущерб и огонь не угрожает населенным пунктам и объектам инфраструктуры.