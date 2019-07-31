В уголовном деле о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля появился первый задержанный

Это Кирилл Жуков, который уже был оштрафован за участие в субботней протестной акции, — сообщил руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков.

По его данным, еще один человек. Сергей Фомин, допрошен в Следственном комитете по делу о беспорядках как свидетель. Его уже отпустили.

Комментариями правоохранительных органов Интерфакс не располагает.

По данным телеграм-канала «База» 28-летнего Кирилла Жукова задержали по другому делу – о применении насилия к представителю власти. Жуков пытался схватить одного из омоновцев за забрало шлема. Его личность установили по видеозаписи. Кстати, это видео показывали на федеральных телеканалах, в частности, в программе Владимира Соловьева. Кадры сопровождались комментарием «протестующие сознательно провоцировали ОМОН».