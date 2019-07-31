По его данным, ночью был обыск у руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина. У него изъяли компьютер. Самого Кузьмина увезли в Следственный комитет, позже его отпустили – ООН остается в статусе свидетеля.

Кроме того, об обыске по делу о массовых беспорядках сообщил еще один участник акции 27 июля, Сергей Фомин. Его также допросили в качестве свидетеля и отпустили.

ТАСС сообщает, что обыски проводят сотрудники ФСБ и Центра «Э». По словам источников агентства, силовиков интересует любая информация об участии в акции и способах ее организации. Кроме того, следствие намерено выяснить, кто был координатором и организатором мероприятия.