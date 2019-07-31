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13:04, 31 июля 2019

На сайте ГИБДД впервые появилась карта камер видеофиксации на дорогах по всей стране

Вскоре после публикации страница перестала загружаться.

«В настоящее время ведутся работы по совершенствованию сайта» или «Сервер временно недоступен» — такие надписи видят посетители страницы портала ГИБДД, где должна отображаться интерактивная карта камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. О ее появлении ранее сообщили в МВД. Сбой с загрузкой страницы связан с наплывом посетителей, пояснил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Периодически страница снова становится доступна, но не надолго. На сайте Госавтоинспекции отмечается, что новый раздел работает пока в тестовом режиме и информация в нем все еще пополняется. Соответствующую страницу на сайте ГИБДД сделали после того, как президент Владимир Путин месяц назад отметил, что скрывать и прятать камеры специально не нужно, поскольку цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, а не сбор штрафов. Правительство также должно решить вопрос с отменой штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, которые установлены не по закону.

По данным ГИБДД, на российских дорогах в настоящий момент работает почти 11 тысяч стационарных и 4 тысячи передвижных камер фиксации нарушений ПДД.



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