На сайте ГИБДД впервые появилась карта камер видеофиксации на дорогах по всей стране

Вскоре после публикации страница перестала загружаться.

«В настоящее время ведутся работы по совершенствованию сайта» или «Сервер временно недоступен» — такие надписи видят посетители страницы портала ГИБДД, где должна отображаться интерактивная карта камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. О ее появлении ранее сообщили в МВД. Сбой с загрузкой страницы связан с наплывом посетителей, пояснил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах. Периодически страница снова становится доступна, но не надолго. На сайте Госавтоинспекции отмечается, что новый раздел работает пока в тестовом режиме и информация в нем все еще пополняется. Соответствующую страницу на сайте ГИБДД сделали после того, как президент Владимир Путин месяц назад отметил, что скрывать и прятать камеры специально не нужно, поскольку цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, а не сбор штрафов. Правительство также должно решить вопрос с отменой штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, которые установлены не по закону.

По данным ГИБДД, на российских дорогах в настоящий момент работает почти 11 тысяч стационарных и 4 тысячи передвижных камер фиксации нарушений ПДД.