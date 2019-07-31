Правоохранительные органы Петербурга задержали главу строительной компании «Норманн» Владимира Смирнова

Его компания не может достроить несколько жилых комплексов на в разных районах города и Ленинградской области.

(Задержание Смирнова произошло после очередной попытки переговоров. Чиновники Смольного пытались убедить главу «Норманна» подписать договор о передаче строительства новому подрядчику. Они уверены, что это — единственный способ закончить стройку объектов. Новый девелопер давно найден, его представители осмотрели площадки и оценили объём работ. Но Смирнов отказался подписать предложенный план. Дольщики жилых комплексов «Три апельсина» и «На Заречной» даже объявили голодовку, чтобы склонить застройщика к сотрудничеству. Однако её пришлось прекратить по требованию врачей. Через несколько часов правоохранительные органы задержали Смирнова. Глава «Норманна» уже находился под подпиской о невыезде по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он получил с дольщиков более трёх миллиардов рублей, а в строительство вложил менее полутора миллиардов. Если компания так и не передаст стройку другому подрядчику, ей грозит банкротство. Это может на несколько лет отодвинуть сроки сдачи домов.)

Покупатели квартир в двух жилых комплексах компании «Норманн» ждут своего жилья уже три года. Вопрос об аресте Смирнова сегодня будет рассматривать Выборгский районный суд.