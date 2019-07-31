В мэрию Москвы подана заявка на проведение протестной акции 10 августа

Обращение направила не зарегистрированный кандидат на выборах в городской парламент Елена Русакова. Она предлагает согласовать акцию либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по бульварному кольцу. Заявленное число участников акции 10 тысяч человек.

Напомню, в ходе несогласованной акции 27 июля были задержаны более 1300 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В рамках расследования уже начались обыски и задержания.