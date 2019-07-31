Z Архив новостей новости
5 8 6 673
13:01, 31 июля 2019

Силовики задержали еще одного участника несанкционированной акции 27 июля в Москве по делу о массовых беспорядках

Это Кирилл Жуков, который находится на допросе в СК, — сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков. По его информации, ранее задержанный по этому делу Сергей Фомин, в квартире которого был проведен обыск, после допроса был отпущен. Он пока находится в статусе свидетеля.
Напомню, — также сообщалось о следственных действиях в отношении лидера движения «Левый блок2 Василия Кузьмина. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Источники информагентств ранее называли обыски массовыми, не уточняя деталей.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

«Ваш любимый рассказ Шукшина?». Я бы назвал рассказ «Рассказ». Я очень люблю и «Мой зять украл машину дров», и я очень люблю «Мастера», и, уж конечно, мне страшно нравится «Хозяин бани и огорода», но вот «Рассказ» я люблю больше всего

5 548 6 25789 26.07
#слушать 01:46:03 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, культура, литература, видео, передачи
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Их там нет Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма?..

5 131 6 22103 24.07
Kукраина, рф, история, мнения
Новости

Чайка: Повторное проведение несанкционированных акций накануне выборов недопустимо Об этом сказал генпрокурор России Юрий Чайка

5 64 6 7312
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Владимир Высоцкий — кумир страны, которая его уничтожила Россия будет усложняться — и все лучше понимать Высоцкого, который поставил ей и себе ряд точнейших диагнозо­в. Но ужас в том, что способность ее к выздоровлению не гарантирована…

5 258 6 31355 25.07
Kвысоцкий, рф, память, история, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Они обречены на провал! В последнее время предпринимаются отчаянные попытки исказить историю Великой Отечественной войны, принизить роль России в разгроме гитлеровской Германии, освобождении Европы от фашизма…

5 229 6 28317 28.07
Kвойна, история, память, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Легко, шумно, а главное — попадание во все западные СМИ Оно и понятно. Ведь что такое согласованная акция? Это организация, подготовка спикеров, копирайтинг речей и необходимость выдвижения внятной повестки и программы. Скучно и долго…

5 84 6 10336 30.07
Kмосква, митинги, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут…

5 323 6 40168 27.07
Kсобянин, общество, акции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Чисто английское самоубийство Ну, просто немного ошибся корреспондент королевского телеканала. Приписал цитату Госсекретаря США Президенту России. Слова-то правильно все вспомнил — молодец. А все остальное перепутал…

5 50 6 6380 25.07
Kвеликобритания, сми, журналисты, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Путин совершил погружение на батискафе Владимир Путин совершил погружение на батискафе Президент России осмотрел подлодку, погибшую в годы Великой Отечественной войны…

5 445 6 58072 27.07
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

+ «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» «Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудниками Росгвардии» Они просто вынудили полицию применить силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно…

5 465 6 66204 30.07
8читать ;смотреть
Kмитинги, собянин, политика, власть, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

#Сибирьзадыхается Не уверена, что 6000 пышущих энергией человек, вышедших вчера в центр Москвы, смогли бы, собравшись в отряды добровольцев, справиться с катастрофой, вызванной изменениями климата на нашей планете…

5 225 6 32065 28.07
Kэкология, пожары, политика, мнения
Блоги

«Участие в мероприятии влечёт установленную законодательством РФ ответственность» Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях…

5 38 6 5541 26.07
Kпрокуратура, акции, митинги, законы, политика, события
Голосование
5 51 6 7887 30.07
Голосование
5 78 6 15642 24.07
Блоги

Карина Орлова журналист

Правосудие по-американски, с российским душком Диктатура в США, при всех существующих столетиями институтах, вовсе не невозможна. И не из-за вмешательства России, а благодаря Республиканской партии…

5 155 6 27846 26.07
Kполитика, сша, рф, мнения
Блоги

ПАРНАС

Заявление ПАРНАС в связи с жестким разгоном митинга 27 июля в Москве Власти взяли курс на беспощадное подавление протеста. На целый день центр столицы превратился в поле беззакония. Людей били дубинками и массово задерживали…

5 34 6 6463 28.07
Kполитика, акции, события

Популярное за неделю

Новости

Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с проблемами со здоровьем у арестованного Алексея Навального «Я узнаю об этом. Это что-то новое. Я слышал об этом вчера вечером», — сказал президент США

5 9 6 11212
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Рецепт власти этой понятен: Выборов в России быть не должно ни при каких обстоятельствах…

5 112 6 115613 27.07
#слушать 50:58 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kобщество, акции, протесты, политика
Голосование
5 78 6 15619 24.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Плохие новости для Собянина и Путина Они не поняли, что люди вышли на улицы не по призыву лидеров и не ради них — они вышли ради себя. И выйдут снова и снова. И не только в Москве…

5 161 6 412588 28.07
Kобщество, акции, протесты, мнения
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

+ Скажи, для чего тебе чёрная маска… Скажи, для чего тебе чёрная маска… Становится стыдно, и больно, и жалко
Лупить безоружных резиновой палкой,
А после в присутственном зданье
На них же давать показанья…

5 305 6 137095 30.07
8читать ;смотреть
Kпесни, музыка, политика, омон, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7979545
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4136728

Сегодня в эфире