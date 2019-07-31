Силовики задержали еще одного участника несанкционированной акции 27 июля в Москве по делу о массовых беспорядках

Это Кирилл Жуков, который находится на допросе в СК, — сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков. По его информации, ранее задержанный по этому делу Сергей Фомин, в квартире которого был проведен обыск, после допроса был отпущен. Он пока находится в статусе свидетеля.

Напомню, — также сообщалось о следственных действиях в отношении лидера движения «Левый блок2 Василия Кузьмина. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет. Источники информагентств ранее называли обыски массовыми, не уточняя деталей.