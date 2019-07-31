Более 5 тысяч подписей зачли девяти кандидатам при рассмотрении жалоб в Мосгоризбиркоме

Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в городскую думу Алексей Венедиктов. Он напомнил, что теперь жалобы будет рассматривать Центральная избирательная комиссия.

Напомню, — ранее было отказано в регистрации 57 кандидатам, в том числе, известным оппозиционным политикам. Исключение составил представитель «Яблока» Сергей Митрохин. Накануне Горизбирком отменил решение окружной комиссии об отказе в его регистрации.