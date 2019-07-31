Испанские учёные провели успешный опыт по введению человеческих стволовых клеток в генетически модифицированный эмбрион обезьяны. По данным газеты «Эль Паис», эксперимент проводился в лабораториях Китая. В конечном счёте получился эмбрион – химера обезьяны с клетками человека, который, впрочем, не родился, поскольку учёные прервали беременность. Испанские специалисты говорят, что проводили опыт для развития трансплантологии.