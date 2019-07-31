В России ездить на такси дешевле, чем на личном автомобиле

По этому показателю наша страна лидирует среди крупнейших государств.

Выгода в пользу такси относится к тем россиянам, которые проезжают на авто за год менее 5,4 тысяч километров. К таким выводам пришли эксперты банка HSBC, пишет «Коммерсантъ». Россия оказалась на первом месте по величине именно этого расстояния. На втором месте Индия, где этот показатель в два раза меньше. В Великобритании аналогичный уровень оценивается почти в 1200 километр в год, в США — в 1100 , а в Германии — чуть более 800.

Расчеты проводились на 10 лет эксплуатации личного транспорта на базе автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стране. В анализе учитывались стоимость самой машины, расходы на ее обслуживание и топливо, средние цены на такси, а также уровень доходов жителей.

Как пояснил представитель банка, такая ситуация в России складывается из-за довольно высокой стоимости покупки автомобиля, при сравнительно недорогом такси. Т.е. цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны.

В России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем в среднем только на 30% меньше.