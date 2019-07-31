Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не сможет защитить титул чемпионки мира

По независящим от нее причинам, она пропустит турнир в Дохе.

Верховный суд Швейцарии, отменил собственное решение о приостановке новых правил международной федерации легкой атлетике. ИААФ запретила лицам с повывшенным уровнем тестостерона и мужским набором хромосом выступать на определенных дистанциях женских соревнований, пока они не снизят уровень гормона медикаментозным способом. По этому правилу Семеня не имеет права выступать с женщинами, но сама она настаивает, что принадлежит именно к этому полу и апеллирует к правозащитной тематике. Как сообщает Рейтер, Семеня намерена продолжать борьбу за свои фундаментальные права, о чем и сделала заявление через своего представителя. Спортсменка попыталась принимать препараты, чтобы снизить уровень тестостерона, но после того, как результаты упали, решила обратиться в суд,

Кастер Семеня является двукратной Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира на дистанции 800 метров.