В Москве начались обыски и задержания после субботней акции в защиту избирательных прав

Следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках на митинге.

Силовики пришли к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину. Чуть позже стало известно, что обыски также проводятся у еще одного участника акции – Сергея Фомина, после его увезли в неизвестном направлении, выйти на связь с ним не удается. Как сообщает портал ОВД-Инфо, у Кузьмина изъяли компьютер, около 5 утра его доставили в Следственный комитет на допрос – отпустили только несколько часов назад. Он пока проходит по делу о массовых беспорядках как свидетель. При этом, по данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах, обыски у участников субботней акции носят массовый характер. Проводят их в частности сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ и центр «Э». Организаторов ищут в соцсетях и мессенджерах, «устанавливаются связи участников акции». Это уголовное дело стало уже четвертым возбужденным после акции 27 июля. Остальные три завели по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Субботняя акция побила рекорд по задержаниям – в отделения полиции, по данным ОВД-Инфо, доставили почти 1400 человек. Официальные цифр ы— 1000 задержанных