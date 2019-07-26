Незарегистрированный кандидат Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что в заявку намеренно включены несколько площадок.

«Нами подана заявка, вчера был последний день для подачи заявок на 10 августа. Там несколько вариантов: основной — шествие от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где соответственно должен пройти митинг. И запасные варианты для обсуждения — это митинги без шествий. В таком случае предлагаются варианты — улица Волхонка или площадь Свободной России», — сказала она.

По словам Е.Русаковой, повестка мероприятия остается прежней – «соблюдение избирательного законодательства», уловная численность – 10 тысяч человек.

Ответ от мэрии должен поступить в течение трех дней, уточнила Е.Русакова.