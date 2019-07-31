В Москве в рамках дела о массовых беспорядках проводятся обыски

В следственных действиях участвуют сотрудники МВД и ФСБ, сообщают источники ТАСС. Пока называются имена двух участников акции 27 июля – это Василий Кузьмин и Сергей Фомин.

Дело о массовых беспорядках было возбуждено накануне. В ГУВД утверждают, что у некоторых участников субботних протестов нашли баллончики со слезоточивым газом, а также ножи. Отметим, что полиция задержала более 1300 человек. Правоохранительные органы применяли дубинки.

Напомню, статья о массовых беспорядках предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.