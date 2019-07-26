Проводя репрессивные методы против участников 27 июля, власть показывает самый рациональный способ своего поведения

Проводя обыски у участников митинга 27 июля, власть показывает самый рациональный способ своего поведения – задавить протест любыми способами, так как кроме репрессий им нечего предоставить. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«С точки зрения власти это самый рациональный способ поведения — задавить протест, чтобы его потом не было. Очевидно, что разговаривать с улицей они не намерены, вступать в диалог с оппозицией они не намерены, они собираются действовать ровно вот такими методами. Идет постепенный переход от точечных репрессий к почти массовым. Тот масштаб арестов и насилия, которую использует власть, уже говорит о том, что наступил некий новый этап в политическом развитии России, когда власть обороняется исключительно силовыми методами, когда власть прибегает к масштабным репрессиям», — сказал он.

Однако эти методы, добавил А.Колесников, только провоцируют еще большую политическую напряженность.

«Это все происходит от бессилия, оттого, что нет других инструментов управления ситуацией. Пошли уже абсолютно прямые нарушения Конституции. Я не понимаю, почему молчит прокуратура, почему молчит Верховный суд? Естественно, репрессии провоцируют еще большую политическую напряженность тем самым», — отметил он.

Силовики проводят массовые обыски у участников не санкционированной акции 27 июля в Москве. В следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ и МВД. Их интересует любая информация об участии в мероприятии и способах его организации. Изымаются носители информации – флэшки, планшеты и компьютеры. Ранее сообщалось об обысках в квартирах участника акции С.Фомина и руководителя движения «Левый блок» В.Кузьмина.