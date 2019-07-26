Ракетные пуски КНДР – это ответные меры на действия США и Южной Кореи в регионе – эксперт

Осуществленные Северной Кореей пуски ракет – это ответные меры на действия США и Южной Кореи в регионе, считает руководитель центра корейских исследований Института Дальнего Востока Александр Жебин. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

" Северная Корея предпринимает эти шаги в качестве ответных мер на действия американцев и южнокорейцев. Южная Корея продолжает наращивать свой военный потенциал, несмотря на межкорейские договоренности, где стороны пообещали друг другу, что на полуострове никогда не будет войны", — сказал он.

По мнению А.Жебина, серьезных последствий запуск ракет северокорейцами иметь не будет. «Я не предвижу серьезных последствий — типа прекращения диалога между США и КНДР, или межкорейского диалога. Однако пока инерция противостояния времен холодной войны во многом сохраняется, и северокорейцы тоже демонстрируют, что они не намерены смотреть безучастно на то, как в целом военный потенциал США и Южной Кореи наращивается», — отметил он.

Согласно данным южнокорейских военных, КНДР в среду утром испытала две баллистические ракеты малой дальности у своего восточного побережья.

Шесть дней назад Северная Корея также осуществила пуски двух аналогичных баллистических ракет в том же районе.