Пассажирский Sukhoj Superjet-100 совершил экстренную посадку в Самаре из-за технических проблем

Никто не пострадал.

Лайнер авиакомпании «Азимут» выполнял рейс по маршруту Краснодар-Тюмень. Во время полета экипаж экстренно связался с диспетчерами и доложил о вибрации в двигателе. Позже он и вовсе вышел из строя. Было решено совершить посадку в аэропорту КурУмоч. Лайнер удалось благополучно посадить с одним работающим двигателем, сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением. На борту находилось 97 человек. Инцидент произошел примерно в 2 часа ночи по московскому времени. В 7:30 утра пассажиры вылетели в Тюмень на дополнительно предоставленном авиакомпанией Суперджете, сказали в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры, добавив, что проводится проверка.

За 8 лет эксплуатации самолетов Сухого в гражданской авиации, с лайнерами этого типа произошло несколько инцидентов и две катастрофы. Первая случилась в Индонезии в мае 2012 года,

когда самолет столкнулся с горой при выполнении демонстрационного

полета. Погибли 45 человек. В мае этого года Superjet-100 компании «Аэрофлот» совершил жесткую аварийную посадку в «Шереметьеве» и загорелся. При пожаре погиб 41 человек.

Расследование причин катастрофы продолжается. Эксплуатация Superjet-100 не была приостановлена. Еще до трагедии от этих лайнеров начали отказываться иностранные компании из-за сложностей с техническим обслуживанием.