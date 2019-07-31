Мария Шарапова сыграет на турнирах в Цинцинатти и Торонто перед Открытым Чемпионатом США

Шарапова не играла пять месяцев после травмы, полученной еще зимой. Ей удалось восстановиться к Уимблдону, но уже в первом круге во время матча с француженкой Полин Пармантье она повредила кисть руки. В момент, когда это случилось, она вела во втором сете со счетом 5-2, но помучившись некоторое время, все таки снялась. Это вызвало бурное обсуждение в прессе и интернете. Шараповой предлагали не портить блестящую карьеру таким окончанием. Тем не менее, на официальном сайте спортсменки появилось сообщение, что она никуда не уходит и начинает подготовку к последнему в этом году турниру Большого Шлема – Открытому чемпионату США, который, как и прочие соревнования серии, она, в свое время, выигрывала. Однако до Нью-Йорка нужно еще пройти без травм Цинцинатти и Торонто.

Сейчас Мария Шарапова занимает 82 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации