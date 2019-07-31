Суд ЕС обязал сайты, на которых есть кнопка «Like» от Фейсбука, предупреждать о сборе данных пользователей.

Интернет-ресурсы теперь будут нести ответственность за сбор информации наравне с социальной сетью, передает агентство «Интерфакс». Они, согласно решению Европейского суда в Люксембурге, обязаны в случае наличия кнопки «Like» от Фейсбука указывать, с какой целью персональные данные передаются ее сотрудникам. Ответственность за дальнейшую обработку информации, как отмечается, лежит только на соцсети. Такое решение было принято после иска Общества защиты прав потребителей одной из федеральных земель Германии. Оно обвиняло интернет-магазин одежды Fashion ID в сборе данных без согласия пользователей. Дело в том, что ресурс интегрировал кнопку «Нравится», в результате чего, как полагает суд, данные пользователя, открывающего страницу магазина, передаются в ирландский офис Фейсбука. В Люксембурге пришли к выводу, что такая передача происходит без ведома пользователя.

В самом Фейсбуке на решение суда пока никак не отреагировали.