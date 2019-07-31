Силовики проводят массовые обыски у участников не санкционированной акции 27 июля в Москве

По данным источника ТАСС, в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ и МВД. Их интересует любая информация об участии в мероприятии и способах его организации. Изымаются носители информации – флэшки, планшеты и компьютеры. Ранее сообщалось об обысках в квартирах участника акции Сергея Фомина и руководителя движения «Левый блок» Василия Кузьмина.

Напомню, накануне было возбуждено дело о массовых беспорядках.