В Шанхае начался новый официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым разногласиям.

Пред началом нынешнего раунда президент США Дональд Трамп предупредил, что, если соглашения достичь не удастся, что последствия для Китая будут еще более серьезными.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары

стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года перед самым началом вашингтонского раунда переговоров. После этого Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.