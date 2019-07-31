Спартак покинул еще один игрок чемпионского состава

Бразильский нападающий Луис Адриано. Из тех, кто играл в основе в 2017 году осталось всего три человека.

Луис Адриано уехал на родину и будет играть за Палмейрас. Спартак сумел выручить за него деньги за год до окончания контракта. При том, что бразильцу уже 32 года – сделка представляется выгодной, но общий тренд представляется странным. Этим летом клуб расстался с шестерыми футболистами основы. Особенно чувствительной может стать потеря еще одного бразильца Фернандо, который отправился в Китай. Трое пополнили команду, но сейчас, у главного тренера Олега Кононова остался всего один вариант на ближайший мачт чемпионата. Сегодня должен быть представлен полузащитник Андреа Шюррле – чемпион мира в составе сборной Германии. Он уже прошел медосмотр и выбрал игровой номер. Также ожидается и швед Джордан Ларсен – сын знаменитого игрока 90-х годов, один из лучших бомбардиров местной лиги.



Спартак сыграет с Динамо в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу 3 августа.