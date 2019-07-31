Обыски и задержания начались в Москве по делу о массовых беспорядках 27 июля.

Этой ночью силовики пришли домой к руководителю движения «Левый блок» Василию Кузьмину. Как сообщил проекту ОВД-Инфо правозащитник Эдуард Рудык со ссылкой на мать активиста, в квартиру ворвались несколько сотрудников полиции неизвестно из какого подразделения. Руководил ими следователь по фамилии Кадыров. У Кузьмина изъяли компьютер, а его самого увезли в Следственный комитет. После допроса отпустили в статусе свидетеля.

Об обысках рассказал и еще один участник субботней акции Сергей Фомин. Силовики приходили в квартиру к его родителям и к нему самому. После этого Фомина увезли в неизвестном направлении, связи с ним нет.

Информацию о нескольких обысках по делу о массовых беспорядках подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что их проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

По его словам, силовиков интересует любая информация об участии в акции и способы ее организации.

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело после субботней акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму. Это уже четвертое уголовное дело по факту митинга.