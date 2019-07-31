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09:04, 31 июля 2019

Сегодня в футбольной лиге Чемпионов определятся последние участники 3-го квалификационного раунда турнира

После первых матчей практически гарантировали себе следующий раунд Лиги Чемпионов шотландский Селтик и датский Копенгаген. Хороший задел в 2 мяча сделала Црвена Звезда перед ответным матчем в Хельсинки против местного Хика. А вот еще в тех парах ожидается упорная борьба.
БАТЭ победил в Борисове норвежского Чемпиона Русенборг со счетом 2-1. Сегодня Чемпиону Белоруссии предстоит отстаивать это скромное преимущество в Тронхейме.
В аналогичной ситуации оказался и словенский Марибор, чей соперник – шведский чемпион АИК.
Не менее захватывающая интрига – в противостоянии Карабаха и Дандолка. Чемпион Азербайджана в Ирландии добился результативной ничьей 1-1. И имеет преимущество перед ответной игрой дома.

ОТВОДКА
Напомню, что уже со следующего этапа Лиги Чемпионов в борьбу вступает ФК Краснодар, который померится силами с португальским Порту.



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