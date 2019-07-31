Суд отклонил иск американских демократов к России

В заявлении утверждалось, что штаб Дональда Трампа, WikiLeaks и российское правительство вступили в сговор с целью вмешательства в президентские выборы.

«Аргументы имеют спорное содержание или не представляют ценности» — постановил окружной суд Манхэттена в Нью-Йорке, выслушав аргументы истцов – представителей Национального комитета Демократической партии. В итоговом решении говорится, что членов предвыборного штаба Трампа защищает первая поправка. Что касается России, то она не может быть привлечена к суду из-за федерального закона «Об иммунитете иностранных государств» и вместо этого должна столкнуться с санкциями.

Иск демократов был подан в апреле прошлого года. Ответчиками, помимо России и WikiLeaks, были ГРУ, бизнесмен Араз Агаларов, а также глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, его зять Джаред Кушнер и другие. Комментируя решение суда, в своем Twitter Трамп объявил об окончании «охоты на ведьм». Это определение президент США неоднократно употреблял в связи с расследованием российского вмешательства в выборы.

Ранее расследование спецпрокурора Мюллера также не подтвердило наличие сговора между штабом Трампа и Россией.