Чайка: Повторное проведение несанкционированных акций накануне выборов недопустимо

Об этом сказал генпрокурор России Юрий Чайка.

«В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере. Особенно важно, чтобы события, которые недавно произошли в Москве, не повторились. При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, и как уже было сказано, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования».

В минувшую субботу более 1000 человек были задержаны на несогласованном митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов.