Коломенский городской суд отпустил из-под домашнего ареста местного жителя Вячеслава Егорова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях. Он возглавлял выступления против строительства мусорного полигона. Теперь на Егорова наложен запрет на определённые действия. Сам он рассказал Эху, что эта мера пресечения отличается от домашнего ареста.

Вячеслав Егоров находился под домашним арестом около полугода.