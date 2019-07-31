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08:00, 31 июля 2019

Северная Корея запустила две баллистические ракеты

Старты были проведены в нарушение резолюции Совбеза ООН, запрещающей Пхеньяну разработку и испытания ракет.

Две баллистические ракеты были запущены в сторону Японского моря у порта Вонсан накануне поздно вечером по московскому времени с разницей примерно в 20 минут. Максимальная высота их полета составила 30 километров. Об этом рассказали военные Южной Кореи, но представители КНДР новые пуски пока не подтвердили. По мнению специалистов, речь идет о том же типе ракет, которые были испытаны Пхеньяном неделю назад.

Между тем, в южнокорейском Минобороны также рассказали о новой подлодке КНДР, которая может быть спущена на воду в ближайшее время. Судно способно нести на борту три баллистические ракеты, сообщает агентство Ренхап. Ранее подлодку проинспектировал северокорейский лидер Ким Чены Ын. Официальные СМИ страны пишут, что ее планируют использовать для выполнения тактических задач в Японском море.

Премьер Японии Синдзо Абэ рассказал, что новые запуски КНДР не представляли угрозы для страны. При этом в Токио пообещали продолжить сотрудничество с Вашингтоном по этой проблеме.



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