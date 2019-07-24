В Москве сегодня простятся с журналистом Владимиром Кара-Мурзой-старшим. Церемония начнется в 10 в Сахаровском центре.

Он был редким профессионалом, который старался максимально объективно освещать события, — говорила «Эху» его бывшая коллега Марианна Максимовская.

Максимовская добавила, что во время работы на телевидении Кара-Мурза готовил свои программы, сам, то есть сам работал и корреспондентом, и автором и продюсером ежедневных выпусков.