На космодроме Байконур готовятся к запуску ракеты-носителя «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12». Старт намечен на 15:10.

Ракета уже с воскресенья установлена на стартовом комплексе площадки номер 31. Специалисты Роскосмоса выполняют последние предпусковые технологические операции, проводят автономные испытания систем и агрегатов транспортного корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

«Грузовик» должен доставить на Международную космическую станцию более тонны сухих грузов, в том числе, научное оборудование, системы жизнеобеспечения, продукты питания, одежду, медикаменты и средства личной гигиены. На борту также

топливо, вода и сжатый газ в баллонах. Полет пройдет по сверхкороткой схеме и станет заключительным в программе испытаний этого метода. Корабль должен пристыковаться к МКС менее чем через три с половиной часа после старта. Сейчас на станции находится экипаж из россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

Запуск застрахован в четырех компаниях на 3,7 миллиарда рублей. Цена контракта составила свыше 233 миллионов.