Активисты, выступающие против строительства мусорного полигона в Шиесе, отправили письмо в Совет Баренцева региона

Активисты, выступающие против строительства мусорного полигона в Шиесе, отправили открытое письмо в Совет Баренцева Евроарктического региона, а также главам Норвегии, Швеции и Финляндии. Возможно, международное сообщество решит проблему, на которую власти России внимания не обращают, — сказал «Эху» активист общественной кампании «Поморье не помойка» Дмитрий Секушин.

Чем больше людей, в том числе и за рубежом, узнает о проблеме, тем больше шансов спасти ситуацию, — считает Дмитрий Секушин.